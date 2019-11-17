Pamukkale'de faciadan dönüldü
Denizli'de Pamukkale üzerinde gerçekleştirilen uçuş sırasında kontrolü kaybeden yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu, travertenlere çakılmaktan paraşütün ağaçlara takılması sayesinde kurtuldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, paraşüt pilotu Furkan Yurtsev (22), yolcu Hakan Göksu (23) ile Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.
İkiliyi taşıyan paraşüt, travertenlerin bulunduğu bölgedeki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takıldı.