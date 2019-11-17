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  3. 17 Kasım 2019 16:15

Pamukkale'de faciadan dönüldü

Denizli'de Pamukkale üzerinde gerçekleştirilen uçuş sırasında kontrolü kaybeden yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu, travertenlere çakılmaktan paraşütün ağaçlara takılması sayesinde kurtuldu.

Pamukkale'de faciadan dönüldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, paraşüt pilotu Furkan Yurtsev (22), yolcu Hakan Göksu (23) ile Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.

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Pamukkale'de faciadan dönüldü

Yurtsev, traverten üzerinde fotoğraf çektiği sırada ters rüzgar nedeniyle kontrolü kaybetti.

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Pamukkale'de faciadan dönüldü

İkiliyi taşıyan paraşüt, travertenlerin bulunduğu bölgedeki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takıldı.

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Pamukkale'de faciadan dönüldü

Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine çağrılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, merdiven uzatarak ağaçta asılı kalan Yurtsev ile Göksu'yu bulunduğu yerden indirdi.

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