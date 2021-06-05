Pamukkale'de ''kısıtlamasız ilk cumartesi'' yoğunluğu

Eskişehir'den Rukiye Demirci ise travertenlerin fotoğraflarda göründüğünden daha beyaz olduğunu kaydederek, "Gerçekten değişik bir yer. Etkileyici bir manzarası var. Cennetten bir köşe gibi. Burasının böyle olduğunu hiç tahmin etmemiştim." dedi.