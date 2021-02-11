  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Şubat 2021 12:22

Pamukkale'de turizmciler 2021'den umutlu

Denizli'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, koronavirüs salgınının başladığı geçen yıl, son 21 yılda en az turist aldığı dönemi yaşadı.

Pamukkale'de turizmciler 2021'den umutlu

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin koronavirüsten büyük ölçüde etkilendiğini söyledi. 

1/ 6
Pamukkale'de turizmciler 2021'den umutlu

Havaların ısınmasıyla ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Şen, "2019 yılında yaşadığımız muhteşem bir sezonun andından maalesef 2020 yılı çok kötü bir sezon oldu. Geride bıraktığımız yıl 625 bin 120 ziyaretçi aldık. 

2/ 6
Pamukkale'de turizmciler 2021'den umutlu

Bu yıl umutlarımız daha fazla. Mayıs ayından sonra sezonun hareketlenmesini, yılın ikinci yarısından itibaren de yerli ve yabancı turistlerin Pamukkale'ye gelmesini bekliyoruz. 

3/ 6
Pamukkale'de turizmciler 2021'den umutlu

2020'den daha iyi bir sezon yakalayacağımızın umudu içindeyiz. Amacımız 2019'da elde ettiğimiz ziyaretçi sayılarını en kısa sürede yakalamak" dedi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM