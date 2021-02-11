Pamukkale'de turizmciler 2021'den umutlu

Havaların ısınmasıyla ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Şen, "2019 yılında yaşadığımız muhteşem bir sezonun andından maalesef 2020 yılı çok kötü bir sezon oldu. Geride bıraktığımız yıl 625 bin 120 ziyaretçi aldık.