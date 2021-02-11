Pamukkale'de turizmciler 2021'den umutlu
Denizli'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, koronavirüs salgınının başladığı geçen yıl, son 21 yılda en az turist aldığı dönemi yaşadı.
DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin koronavirüsten büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.
Havaların ısınmasıyla ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Şen, "2019 yılında yaşadığımız muhteşem bir sezonun andından maalesef 2020 yılı çok kötü bir sezon oldu. Geride bıraktığımız yıl 625 bin 120 ziyaretçi aldık.
Bu yıl umutlarımız daha fazla. Mayıs ayından sonra sezonun hareketlenmesini, yılın ikinci yarısından itibaren de yerli ve yabancı turistlerin Pamukkale'ye gelmesini bekliyoruz.