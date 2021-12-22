Pamukkale'de yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor
Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki otel ve restoranlar yılbaşı kutlamasına hazır.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de yılbaşı bereketi yaşanıyor.
16 bin yatak kapasitesinin olduğu Denizli'de, 8 bin 500'ü termal turizm bölgeleri Pamukkale ve Karahayıt'taki yıldızlı otellerde bulunuyor.
Bu turizm bölgelerindeki tesislerde 2022 yılına günler kala yılbaşı programlarını hazırladı. Yeni yıla Pamukkale'de girmek isteyen yerli ve yabancı turistler de otellerin neredeyse tamamını doldurdu.
DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I AŞTI
Şimdiden bölgedeki otellerde rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. İleriki günlerde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.
"YERLİ TURİSTLERİN TERCİHİ"
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, özellikle yerli turistlerin yeni yılı karşılamak için çeşitli alternatifler sunan Pamukkale'yi tercih ettiğini söyledi.