Pamukkale'de yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de yılbaşı bereketi yaşanıyor.

16 bin yatak kapasitesinin olduğu Denizli'de, 8 bin 500'ü termal turizm bölgeleri Pamukkale ve Karahayıt'taki yıldızlı otellerde bulunuyor.