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  3. 24 Kasım 2020 14:57

Patileri kesilen Pamuk’la ilgili soruşturma: Üç gözaltı; üçü de serbest

Samsun’un Havza ilçesinde ‘Pamuk’ isimli köpeğin patilerinin kesilmesiyle üç kişi gözaltına alındı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere üçü de serbest bıkarıldı.

Patileri kesilen Pamuk’la ilgili soruşturma: Üç gözaltı; üçü de serbest

Samsun'da ön iki ayağı kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpeğin yaralanması olayıyla ilgili köpeğin sahibinin komşusu oldukları öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Patileri kesilen Pamuk’la ilgili soruşturma: Üç gözaltı; üçü de serbest

17 Kasım’da yaralı bulunan Pamuk, Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

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Patileri kesilen Pamuk’la ilgili soruşturma: Üç gözaltı; üçü de serbest

AA’nın haberine göre Havza başsavcılığınca, Memduhiye Mahallesi’nde ön bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alınan köpekle ilgili açılan soruşturma kapsamında üç kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Patileri kesilen Pamuk’la ilgili soruşturma: Üç gözaltı; üçü de serbest

İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri savcılığa verdiği ifadenin ardından, diğeri ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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