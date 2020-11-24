Patileri kesilen Pamuk’la ilgili soruşturma: Üç gözaltı; üçü de serbest
Samsun’un Havza ilçesinde ‘Pamuk’ isimli köpeğin patilerinin kesilmesiyle üç kişi gözaltına alındı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere üçü de serbest bıkarıldı.
Samsun'da ön iki ayağı kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpeğin yaralanması olayıyla ilgili köpeğin sahibinin komşusu oldukları öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
17 Kasım’da yaralı bulunan Pamuk, Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alınmıştı.
AA’nın haberine göre Havza başsavcılığınca, Memduhiye Mahallesi’nde ön bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alınan köpekle ilgili açılan soruşturma kapsamında üç kişi hakkında gözaltı kararı verildi.