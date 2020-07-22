Pandemi fırsatçıları: Ya ücretsiz izin ya ücrette indirim

İşverenin ücrette indirim talebiÇalışanlar şimdi de ücrette indirim talepleriyle karşılaşmaya başladılar. İsmini açıklamak istemeyen bir iş güvenliği uzmanı, bazı ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin (OSGB) kısa çalışma sırasında hem devletin verdiği destekten yararlanıp, hem de kısa çalışmaya gönderdiği elemanların yerine daha düşük ücretle çalışan yeni eleman aldıklarını belirtti. Ayda 4 bin 250 lira ücretli uzmana işverenin, “3000 liraya çalışmayı kabul edersen gel başla, kabul etmezsen ücretsiz izne devam edersin” diye tekliflerde bulunduklarını ifade etti.