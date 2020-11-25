Pandemide çalışırken yasal haklarınızı biliyor musunuz ?

Şimdi ise devreye sokulan yeni kısıtlamalar nedeniyle çoğu işyeri ya faaliyetini durdurmak ya da azaltmak zorunda kaldı ki, bunların büyük kısmı normalleşme desteğinden yararlanan işyerleri. Peki, bu durumda çalışanların durumu ne olacak, kısa çalışma ödeneğine yeniden dönülebilecek mi, dönülürse kimler bundan, nasıl yararlanacak? Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, 10 soruda yeni kısıtlamalarda işverenleri ve çalışanların tüm merak ettiklerini haberine taşıdı.



