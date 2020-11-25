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  3. 25 Kasım 2020 09:36

Pandemide çalışırken yasal haklarınızı biliyor musunuz ?

Vakalardaki artış nedeniyle corona virüs önlemleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi ve ağırlıklı hizmet sektöründe faaliyet gösteren başta restoran, kafe, sinema gibi işletmelerin yılsonuna kadar faaliyetleri ya durduruldu ya da kısıtlandı. Bu durumda da bu işyerlerinde çalışanların durumu ne olacak sorusu gündeme geldi.

Pandemide çalışırken yasal haklarınızı biliyor musunuz ?

Kimileri, yeniden kısa çalışma ödeneğine dönüp dönemeyeceğini soruyor, kimileri ücretsiz izin desteği alıp alamayacağını merak ediyor. Mart ayında corona virüs önlemleri kapsamında; önce kısa çalışma ödeneği devreye sokularak, şartları esnetildi, ardından ücretsiz izne ayrılanlar için de nakdi ücret desteğine geçildi. Mayıs ayında 3.2 milyondan fazla çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.

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Pandemide çalışırken yasal haklarınızı biliyor musunuz ?

Haziran ayında normalleşme süreci ile birlikte faaliyete yeniden geçen işyerlerine normalleşme desteği verilmeye başlandı ve ekim ayına gelindiğinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı 900 binlere kadar geriledi; 1.2 milyondan fazla çalışan da normalleşme desteğinden yararlandı.

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Pandemide çalışırken yasal haklarınızı biliyor musunuz ?

Şimdi ise devreye sokulan yeni kısıtlamalar nedeniyle çoğu işyeri ya faaliyetini durdurmak ya da azaltmak zorunda kaldı ki, bunların büyük kısmı normalleşme desteğinden yararlanan işyerleri. Peki, bu durumda çalışanların durumu ne olacak, kısa çalışma ödeneğine yeniden dönülebilecek mi, dönülürse kimler bundan, nasıl yararlanacak? Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, 10 soruda yeni kısıtlamalarda işverenleri ve çalışanların tüm merak ettiklerini haberine taşıdı.

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Pandemide çalışırken yasal haklarınızı biliyor musunuz ?

KISA ÇALIŞMA
1.Kısıtlamalar nedeniyle kapanan, faaliyetini azaltan işyerleri kısa çalışmadan yararlanabilecek mi?

Yeniden İŞKUR’a başvurmaları halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler.

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