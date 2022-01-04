Pandemide sona doğru... Ünlü bilim insanı tarih verdi
Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Tyra Grove Krause, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının pandeminin sonu olabileceğini söyledi. Krause, vaka sayılarının şubat ayı ile birlikte düşüşe geçeceğini belirterek, ''Pandemi iki ay içinde bitebilir'' dedi.
HASTANEYE YATIŞ RİSKİ YARI YARIYA DAHA DÜŞÜK
Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün baş epidemiyologu Tyra Grove Krause, yaptıkları yeni araştırmaya göre, Omicron'da hastaneye yatış riskinin Delta varyantının yarısı kadar olduğunu söyledi.
"İKİ AY İÇİNDE BİTEBİLİR"
Krause, bu durumun, Danimarkalı yetkililere ülkedeki Covid-19 pandemisinin iki ay içinde bitebileceğine dair umut verdiğini söyledi.
Kruse, "Sonuçları iki ay içinde alacağımızı düşünüyorum ve umarım enfeksiyon sübvanse etmeye başlar ve normal hayatlarımıza geri döneriz" dedi.
Omicron'un artan vaka sayısı nedeniyle, pandemiyi uzatabileceğine dair korkulara neden olmasına rağmen salgının sonunu getirebileceğini söyleyen Kruse, şunları söyledi:
"Çalışmamıza göre, Omicron nedeniyle önümüzdeki aya kadar büyük vaka artışı olacak. Ancak, yükseliş durduğunda, eskisinden daha iyi bir yerde olacağız.”