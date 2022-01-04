Pandemide sona doğru... Ünlü bilim insanı tarih verdi

Omicron'un artan vaka sayısı nedeniyle, pandemiyi uzatabileceğine dair korkulara neden olmasına rağmen salgının sonunu getirebileceğini söyleyen Kruse, şunları söyledi:

"Çalışmamıza göre, Omicron nedeniyle önümüzdeki aya kadar büyük vaka artışı olacak. Ancak, yükseliş durduğunda, eskisinden daha iyi bir yerde olacağız.”