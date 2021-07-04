Pandemide yaşanabilir ülkeler açıklandı: Listede Türkiye de var
Dünya genelinde koronavirüse karşı başlatılan aşılama çalışmaları devam ederken vaka sayılarının azalmasıyla yavaş yavaş kısıtlamalar kaldırılıyor. ABD'nin önde gelen yayın organlarından Bloomberg, bu süreçte en yaşanabilir ülkeleri sıraladı. Listede Türkiye de yer aldı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünya geleninde 185 milyona yakın kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.
170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Haliyle dünyanın pek çok noktasında pandemi kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor.
Bloomberg, kısıtlamaların yavaş yavaş hayatımızdan çıktığı bugünlerde ilginç bir araştırmaya imza attı. Bloomberg, bu süreçte en yaşanabilir ülkeleri belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.