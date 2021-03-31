Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de rekor kırdı!

YIKIMDAN EN ÇOK BREZİLYA ORMANLARI ETKİLENDİ

Rapora göre 2020'de tropikal kuşakta toplam 12,2 milyon hektar ağaç örtüsü kaybedildi. Durumdan en kötü şekilde, bir önceki yıla göre yaklaşık dörtte bir artışla 1,7 milyon hektarın yok edilmesiyle Brezilya’nın ormanlık alanları etkilendi. . Hükümetin ağaçları temizlemek için ateşlerin kullanılmasını yasaklamasına ve uygulamayı engellemek için asker konuşlandırmasına rağmen, yangınlar bir önceki yıla göre daha yüksek oranda Amazon'u silip süpürdü.