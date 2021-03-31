Pandeminin ortaya çıktığı 2020’de rekor kırdı!
Dünyanın oksijen deposu olan tropik bölgelerdeki orman kayıpları, pandeminin ortaya çıktığı dönemde rekor kırdı.
ABD’de yer alan Maryland Üniversitesi ve çevrimiçi izleme platformu Global Forest Watch'tan alınan verilere göre, kayıp son 20 yılın ortalamasının oldukça üzerine çıktı ve 2020, karşılaştırılabilir izlemenin başladığı 2002'den bu yana orman tahribatı için en kötü üçüncü yıl oldu.
575 MİLYON OTOMOBİLİN ÜRETTİĞİ EMİSYONU TEMİZLEYEBİLECEK ALAN YOK OLDU
Ormansızlaşma, özellikle Amazon, Kongo ve Güneydoğu Asya gibi nemli tropikal bölgelerde yoğunlaştı. Bu ormanlar, küresel iklimi düzenleyen karbon yutakları ve yeri doldurulamaz ekosistemleri bakımından hayati önem taşıyor. Raporu derleyen Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne (WRI) göre, yalnızca bu tür ormandan kaynaklanan kayıplar, 575 milyondan fazla arabanın yıllık karbondioksit emisyonunu temizleyebilecek 4,2 milyon hektarlık bir alanı içeriyor.
YIKIMDAN EN ÇOK BREZİLYA ORMANLARI ETKİLENDİ
Rapora göre 2020'de tropikal kuşakta toplam 12,2 milyon hektar ağaç örtüsü kaybedildi. Durumdan en kötü şekilde, bir önceki yıla göre yaklaşık dörtte bir artışla 1,7 milyon hektarın yok edilmesiyle Brezilya’nın ormanlık alanları etkilendi. . Hükümetin ağaçları temizlemek için ateşlerin kullanılmasını yasaklamasına ve uygulamayı engellemek için asker konuşlandırmasına rağmen, yangınlar bir önceki yıla göre daha yüksek oranda Amazon'u silip süpürdü.
Jair Bolsonaro hükümeti, tahribatı azaltmada uzun bir iyileştirme döneminden sonra, ormansızlaşmada büyük bir artışa liderlik etti.
Çalışmanın yazarlarından Frances Seymour şunları söyledi: "Brezilya ormansızlaşmada büyük bir azalma sağlamıştı, ancak şimdi bu başarının çözüldüğünü görüyoruz ve bu çok üzücü” ifadelerini kullandı.