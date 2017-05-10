''Panzer'' kazasında ölen çocukların ailesine taziye ziyareti

Taziyelerin kabul edildiği Hz. Osman Camisi'ne gelen Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, ailenin kaza olayını metanetle karşıladığını belirterek, "Muhammet ve Furkan'ın bizi cennette karşılayacağına inanıyoruz. Olayın hemen akabinde soruşturmalar başladı ve devam ediyor. Başsavcılığımız da hemen olayla ilgili gerekli tahkikatı yaptı. Biz de Silopi'ye bu acılı ailemizi ziyarete geldik. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Polis memurlarımızdan bir tanesi tutuklandı, diğeri ile ilgili işlemler de sürüyor. Çocukların babası, dedesi, annesi büyük metanet gösterdiler. Buraya ulaştığımızdan itibaren de aynı anlayışı bize de gösterdiler. bugün bizleri evlerinde kabul ettiler. Yanlarında, kalplerinde olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi.

