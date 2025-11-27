Papa suikastçısı Mehmet Ali Ağca İznik'e geldi! Açıklaması olay oldu

'KENDİ İNANCINI BURADA DÜNYAYA İLAN ETMEK İÇİN GELİYOR'

Papa 14’üncü Leo’nun, İznik’e gelişiyle ilgili çok sayıda komplo teorisi üretildiğini söyleyen Mehmet Ali Ağca, "Bu arada çok cahil, ilkel komplo teorileri var. 'Papa buraya şunun için geliyor.' Hayır ya sadece kendi inancını burada dünyaya ilan etmek için geliyor. Biz de saygıyla karşılıyoruz. Senin dinin sana, benim dinim bana. Dinde zorlama yoktur. Biz din özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Olay bu kadar basit" diye konuştu.