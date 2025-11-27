Papa suikastçısı Mehmet Ali Ağca İznik'e geldi! Açıklaması olay oldu
Vatikan'da 1981 yılında Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca, Papa 14’üncü Leo ile görüşmek üzere Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Ağca, ''Papa'ya 'Hoş geldin' diyorum. Umarım bugün, yarın, İznik'te, İstanbul’da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika'' dedi.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi 1 Şubat 1979'da öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçarak, 13 Mayıs 1981'de yasa dışı yollarla gittiği Vatikan'da suikast girişiminde bulunduğu Papa II. Jean Paul tarafından affedilen Mehmet Ali Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile görüşmek için Bursa'nın İznik ilçesine geldi.
Ayasofya Camisi'ni ziyaretinin ardından konuşan Mehmet Ali Ağca, "Tam 1700 yıl önce bugün İznik'te olağanüstü bir olay yaşandı. İncillerin bazıları reddedildi, bazıları kabul edildi. Ortaya bir hikaye çıktı. Papa'nın buraya gelecek olması da olağanüstü bir olay tabii ki. Ben Papa'ya 'Hoş geldin' diyorum. Bir misafir olarak kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Vatikan'ın dünya barışına olan katkılarını da çok önemli buluyoruz" diye konuştu.
'BEN, İLAHİ BİR PLANIN MERKEZİNDEYİM'
Kendisinin bugüne kadar hep yanlış anlaşıldığını söyleyen Ağca, "Ben, ilahi bir planın merkezindeyim. Dünya bunu anlayamadı. Yanlış şeyler söyleniyor, yok teröristtir, şudur budur. Terörist Netanyahu. Netanyahu denilen satanist, Siyonist canavar. Teröristin ta kendisidir. Tabii Vatikan da benimle aynı görüşte. Bu açıdan biz yine Vatikan’la dostluğumuzu devam ettirmeliyiz" dedi.
'KENDİ İNANCINI BURADA DÜNYAYA İLAN ETMEK İÇİN GELİYOR'
Papa 14’üncü Leo’nun, İznik’e gelişiyle ilgili çok sayıda komplo teorisi üretildiğini söyleyen Mehmet Ali Ağca, "Bu arada çok cahil, ilkel komplo teorileri var. 'Papa buraya şunun için geliyor.' Hayır ya sadece kendi inancını burada dünyaya ilan etmek için geliyor. Biz de saygıyla karşılıyoruz. Senin dinin sana, benim dinim bana. Dinde zorlama yoktur. Biz din özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Olay bu kadar basit" diye konuştu.