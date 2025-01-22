Papazlar Türkiye'deki 158 yıllık bu tarihi kapının peşinde
Samsunlu demirci ustası 74 yaşındaki İbrahim Germi, üzerinde “Meryem Ana” işlemesi bulunan 158 yıllık tarihi kapıyı, papaz ve tarihi eser meraklılarının istemesine rağmen satmıyor.
Kaynak: İHA
58 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi'nin elinde tescilli tarihi eser olan 158 yıllık “Meryem Ana” işlemeli hanedan modeli ikili bir demir kapı bulunuyor.
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Ermeni ustalar tarafından geçme yöntemiyle kaynak kullanılmadan yapılmış olan kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu ama Germi bu kapıyı satmadı.
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Demirciler Yokuşu'nda esnaflık yapan Germi, dedesinden kalan 158 yıllık olduğu tahmin edilen haneden modeli tarihi kapıyı dükkanında muhafaza ediyor.
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Dönemin Mater Dolorosa Katolik Kilisesi papazı ve bazı tarihi eser meraklılarının kendisine kapıyı satması için baskı kurduğunu ifade eden Germi, kapıyı satmayı düşünmediğini söyledi.
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