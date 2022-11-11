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Para, mutluluk getirmez diyenler bakalım buna ne diyecek ?

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından 7 farklı ülkede yapılan "para mutluluk getirir mi" araştırmasında 3 ay boyunca harcamaları için 10.000 dolar ödenen katılımcılardan alınan geri dönüşler bir klişeyi yıktı.

Para, mutluluk getirmez diyenler bakalım buna ne diyecek ? - Resim: 1

İlginç araştırma için, Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’ndeki bilim insanları yedi ülkede 300 katılımcıyla çalıştı ve yarısına 3 ay boyunca harcamaları için 10.000 dolar verdi.

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Para, mutluluk getirmez diyenler bakalım buna ne diyecek ? - Resim: 2

Altı ay boyunca izlenen katılımcılar normal hayatlarına devam eden ve para almayan bir grupla karşılaştırıldılar.

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Para, mutluluk getirmez diyenler bakalım buna ne diyecek ? - Resim: 3

Çalışmanın sonunda, nakit alan gruptakiler, parayı nasıl harcadıklarına bakılmaksızın kendilerini daha mutlu hissettiklerini bildirdiler.

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Para, mutluluk getirmez diyenler bakalım buna ne diyecek ? - Resim: 4

Daily Mail’in haberine göre, mutluluk hisleri, en az paraya sahip olanlar için en yüksekti.

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