Para, mutluluk getirmez diyenler bakalım buna ne diyecek ?
Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından 7 farklı ülkede yapılan "para mutluluk getirir mi" araştırmasında 3 ay boyunca harcamaları için 10.000 dolar ödenen katılımcılardan alınan geri dönüşler bir klişeyi yıktı.
İlginç araştırma için, Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’ndeki bilim insanları yedi ülkede 300 katılımcıyla çalıştı ve yarısına 3 ay boyunca harcamaları için 10.000 dolar verdi.
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Altı ay boyunca izlenen katılımcılar normal hayatlarına devam eden ve para almayan bir grupla karşılaştırıldılar.
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Çalışmanın sonunda, nakit alan gruptakiler, parayı nasıl harcadıklarına bakılmaksızın kendilerini daha mutlu hissettiklerini bildirdiler.
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Daily Mail’in haberine göre, mutluluk hisleri, en az paraya sahip olanlar için en yüksekti.
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