Para piyasaları uzmanından FED kararı öncesi korkutan dolar tahmini

HalkTV'nin haberine göre "Bu akşam faiz kararı ile ilgili bir açıklama duymasak da Mart ayında faiz arttırıp arttırmayacağına dair verilecek kararın ipuçlarını göreceğiz. Enflasyon, büyüme ve istihdam konusunda verilecek mesajlar çok önemli" diyen Altın, şöyle devam etti: