Para piyasaları uzmanından FED kararı öncesi korkutan dolar tahmini
Para piyasaları uzmanı Onur Altın, Amerikan Merkez Bankası FED'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde "Dolar 13.85 seviyelerini zorlamaya başlayacak. Dolar tarafı artık çok fazla tutulamayacak" dedi.
Para piyasaları uzmanı Onur Altın, Fed'in faiz kararının yansımalarının ne olacağına dair Halk TV'de değerlendirmelerde bulundu .
HalkTV'nin haberine göre "Bu akşam faiz kararı ile ilgili bir açıklama duymasak da Mart ayında faiz arttırıp arttırmayacağına dair verilecek kararın ipuçlarını göreceğiz. Enflasyon, büyüme ve istihdam konusunda verilecek mesajlar çok önemli" diyen Altın, şöyle devam etti:
"Şu anda ABD'de işsizlik yüzde 3.9 seviyesinde. Pandemi öncesinde bu rakam yüzde 3.5 civarındaydı. Bu rakamlara göre şu anda istihdam tarafı oturmuş durumda. Büyüme tarafındaki rakamlar ise omikron varyantı ve tedarik sorunu nedeniyle son çeyrekte bir miktar azalma oldu.
ABD'de bakılan en önemli veri ise enflasyondan gelecek rakamlardır. Özellikle ücret artışlarının devam etmesi enflasyonun yüzde 7'yi aşmasını sağlayabilir. FED'in enflasyon nedeniyle faiz arttırımına gitmesini bekliyoruz. 16 Mart'taki toplantıda bu durum netleşecektir ama bugün bir faiz mesajı bekliyoruz."