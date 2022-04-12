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  4. Para pul oldu, 200 TL bozuk para gibi değersizleşti: 200 TL ile hangi üründen ne kadar alabiliyoruz?

Para pul oldu, 200 TL bozuk para gibi değersizleşti: 200 TL ile hangi üründen ne kadar alabiliyoruz?

Enflasyon nedeniyle sürekli gelen zamlar vatandaşın belini bükerken Türkiye'nin en büyük banknotu 200 TL adeta bozuk para gibi değersizleşti.

Para pul oldu, 200 TL bozuk para gibi değersizleşti: 200 TL ile hangi üründen ne kadar alabiliyoruz? - Resim: 1

Türkiye'nin her geçen gün ekonomik olarak daha büyük bir girdaba çekilmesi hem ceplerde hem marketlerde fazlasıyla hissediliyor. İktidar partisinin "dua" ve "sabır" temennilerinden çok çözüm bekleyen vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor.

Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'ın haberine göre, Tedavülde olan en büyük banknotumuz 200 lira ile alınabilenler ise alım gücünün ne kadar düştüğünü adeta gözler önüne seriyor. İşte 200 liralık bir banknotla alınabilecekler.

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Para pul oldu, 200 TL bozuk para gibi değersizleşti: 200 TL ile hangi üründen ne kadar alabiliyoruz? - Resim: 2

DOMATES

Kilosu 35 liraya dayanan domatesten 200 lirayla 5 kilo 800 gram alabiliyoruz.

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Para pul oldu, 200 TL bozuk para gibi değersizleşti: 200 TL ile hangi üründen ne kadar alabiliyoruz? - Resim: 3

SALATALIK

Kilo fiyatı 30 liraya dayanan salatalıktan ise 6 kilo 600 gram alınabiliyor.

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Para pul oldu, 200 TL bozuk para gibi değersizleşti: 200 TL ile hangi üründen ne kadar alabiliyoruz? - Resim: 4

KAPYA BİBER

Zam rekortmeni kapya biberden 200 liralık bir banknotla sadece 4 kilo 780 gram alınabiliyor.

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