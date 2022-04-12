Para pul oldu, 200 TL bozuk para gibi değersizleşti: 200 TL ile hangi üründen ne kadar alabiliyoruz?

Türkiye'nin her geçen gün ekonomik olarak daha büyük bir girdaba çekilmesi hem ceplerde hem marketlerde fazlasıyla hissediliyor. İktidar partisinin "dua" ve "sabır" temennilerinden çok çözüm bekleyen vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor.

Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'ın haberine göre, Tedavülde olan en büyük banknotumuz 200 lira ile alınabilenler ise alım gücünün ne kadar düştüğünü adeta gözler önüne seriyor. İşte 200 liralık bir banknotla alınabilecekler.