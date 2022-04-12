Para pul oldu, 200 TL bozuk para gibi değersizleşti: 200 TL ile hangi üründen ne kadar alabiliyoruz?
Enflasyon nedeniyle sürekli gelen zamlar vatandaşın belini bükerken Türkiye'nin en büyük banknotu 200 TL adeta bozuk para gibi değersizleşti.
Türkiye'nin her geçen gün ekonomik olarak daha büyük bir girdaba çekilmesi hem ceplerde hem marketlerde fazlasıyla hissediliyor. İktidar partisinin "dua" ve "sabır" temennilerinden çok çözüm bekleyen vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor.
Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'ın haberine göre, Tedavülde olan en büyük banknotumuz 200 lira ile alınabilenler ise alım gücünün ne kadar düştüğünü adeta gözler önüne seriyor. İşte 200 liralık bir banknotla alınabilecekler.
DOMATES
Kilosu 35 liraya dayanan domatesten 200 lirayla 5 kilo 800 gram alabiliyoruz.
SALATALIK
Kilo fiyatı 30 liraya dayanan salatalıktan ise 6 kilo 600 gram alınabiliyor.
KAPYA BİBER
Zam rekortmeni kapya biberden 200 liralık bir banknotla sadece 4 kilo 780 gram alınabiliyor.