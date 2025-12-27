Para transferlerinde kurallar baştan yazıldı! 1 Ocak 2026'da her şey değişecek

Son dönemde yapılan kara para aklama, terörün finansmanı, yasa dışı bahis operasyonları gibi gündeme damga vuran gelişmeler ışığında MASAK kontrolü sağlamak istiyor. Kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edebilmek ve Türkiye'de yapılan işlemlerde, "Mali Eylem Görev Gücü" kapsamında suç olan eylemleri ortadan kaldırma çabası köklü değişimi gündeme getirdi. Yeni alınan tedbirler Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün verdiği tavsiyeler doğrultusunda da vücut buldu.