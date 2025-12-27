Para transferlerinde kurallar baştan yazıldı! 1 Ocak 2026'da her şey değişecek
1 Ocak 2026 itibariyle para transferlerine sıkı denetim geliyor. 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedenleri açıklamalı olarak beyan edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve finansal şeffaflığı artırmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve banka hesaplarındaki para trafiklerini mercek altına alan yeni tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni dönemle birlikte, belirli limitlerin üzerindeki para transferleri açıklamalı ve belge beyanlı olarak yapılacak.
Son dönemde yapılan kara para aklama, terörün finansmanı, yasa dışı bahis operasyonları gibi gündeme damga vuran gelişmeler ışığında MASAK kontrolü sağlamak istiyor. Kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edebilmek ve Türkiye'de yapılan işlemlerde, "Mali Eylem Görev Gücü" kapsamında suç olan eylemleri ortadan kaldırma çabası köklü değişimi gündeme getirdi. Yeni alınan tedbirler Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün verdiği tavsiyeler doğrultusunda da vücut buldu.
NTV'de yer alan habere göre, bankada hesabı bulunan gerçek ve tüzel tüm kişileri etkileyecek düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Türkiye ekonomisindeki para trafiğinin küresel finansal sistemle uyum sağlama stratejisi kapsamında yapılan düzenlemeler yasalara uygun hareket eden hiç kimseyi olumsuz etkilemeyecek. Yasa dışı işlerle ilgilenenler ise MASAK'ın radarına takılacak.
Yapılan düzenleme ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanıyla mücadele, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi bekleniyor.