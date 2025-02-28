Para transferlerinde yeni dönem başlıyor: 1 Mart itibariyle zorunlu olacak
Bankacılık işlemlerinde 1 Mart itibariyle yeni dönem başlıyor. Artık para transferlerinde çift aşamalı doğrulama sistemi uygulanacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
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Yeni düzenlemeye göre bankalar, 1 Mart’tan itibaren para transferlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemine geçecek. Böylece bankacılık işlemleri daha güvenli olacak.
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Örnek olarak havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.
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Bu uygulama, ilk etapta bazı bankalarda devreye girecek ve ilerleyen süreçte tüm bankalar için zorunlu hale gelecek.
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