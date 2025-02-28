  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Para transferlerinde yeni dönem başlıyor

Para transferlerinde yeni dönem başlıyor: 1 Mart itibariyle zorunlu olacak

Bankacılık işlemlerinde 1 Mart itibariyle yeni dönem başlıyor. Artık para transferlerinde çift aşamalı doğrulama sistemi uygulanacak.

Para transferlerinde yeni dönem başlıyor: 1 Mart itibariyle zorunlu olacak - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 

1 / 6
Para transferlerinde yeni dönem başlıyor: 1 Mart itibariyle zorunlu olacak - Resim: 2

Yeni düzenlemeye göre bankalar, 1 Mart’tan itibaren para transferlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemine geçecek. Böylece bankacılık işlemleri daha güvenli olacak. 

2 / 6
Para transferlerinde yeni dönem başlıyor: 1 Mart itibariyle zorunlu olacak - Resim: 3

Örnek olarak havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

3 / 6
Para transferlerinde yeni dönem başlıyor: 1 Mart itibariyle zorunlu olacak - Resim: 4

Bu uygulama, ilk etapta bazı bankalarda devreye girecek ve ilerleyen süreçte tüm bankalar için zorunlu hale gelecek.

4 / 6