Paralarınızı hemen kontrol edin! Belki de cebinizde servet var...
ATM'den çekilen banknotlarda hatalar çıkabiliyor. Vatandaşlar bu hataların servet değerinde olabileceğinin farkında değiller.
Düzce'de, ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.
Yahyalar Mahallesi'nde oturan Yasenur Durmaz, uzaktan eğitime katılmak için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Yasenur'un masaüstü bilgisayarı oldukça yavaş çalışırken, yine kendisine ait olan dizüstü bilgisayarın ise ekranı arızalandı. Yasenur, annesinin kendisine ekmek almak için verdiği 5 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu düşünerek sosyal medya hesabı üzerinden bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, paranın satın alınması durumunda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.
'DERSLERİME DAHA İYİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM'
Hatalı basım paraların satıldığını haberlerde gördüğünü belirten Yasenur Durmaz, "Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Laptopumun ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyordum. Annem bana ekmek almak için 5 lira verdi. 5 liraya baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha önce bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 lirayı satışa çıkardım. Bin liraya bu parayı satmak istiyorum. İkinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum. İnşallah birisi bu parayı benden alır. Bende yeni bir laptop sahibi olurum" dedi.
50 TL'LİK BANKNOTU, 80 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI
Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı. İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.