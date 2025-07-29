Parasını faize koyanlara kötü haber: TL mevduat faizleri değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'den yüzde 43'e indirimesiyle birlikte TL mevduat faizleri düşüşe geçti. Mevduat faizleri yeniden yüzde 50'nin altına indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indirmesi, bankaların mevduat ve kredi faiz oranlarında hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. Karar sonrası birçok banka, mevduata sunduğu faiz oranlarını düşürmeye başladı.
Faiz indirimi öncesi yıllık bazda yüzde 48-50 bandında mevduat faizi veren bankalar, yeni karar sonrası faizlerini yüzde 38 ila 46 seviyelerine çekti. Bu düşüş, tasarruf sahiplerinin mevduattan elde edeceği getiriyi düşürdü.
Mevduat faizlerinin düşmesine ek olarak stopaj oranlarındaki artış da yatırımcı ilgisini olumsuz etkileyebilir. Son düzenlemeyle birlikte 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.
Ayrıca, 9 Temmuz 2025 itibarıyla iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen kazançlar üzerinden uygulanan stopaj oranı da yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltilmişti.
Yeni bir düzenleme kararı ise 1 Ağustos 2025 tarihinde açıklanabilir.
Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük TL mevduat faizlerinde son durum...