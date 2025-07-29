Parasını faize koyanlara kötü haber: TL mevduat faizleri değişti

Mevduat faizlerinin düşmesine ek olarak stopaj oranlarındaki artış da yatırımcı ilgisini olumsuz etkileyebilir. Son düzenlemeyle birlikte 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.