Parasını ona yatıran kazandı... İşte Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ocak 2026

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,14 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.