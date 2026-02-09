Parasını ona yatıran kazandı... İşte Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı
Türkiye İstatistik Kurumu geride bıraktığımız Ocak ayında en çok kazandıran yatırım araçlarını açıkladı. Altın ve gümüşün rekor kırdığı Ocak ayında ABD Doları ve Euro'nun performansı da dikkat çekti...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon ile indirgendiğinde en yüksek reel getirinin külçe altında gerçekleştiğini açıkladı.
Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ocak 2026
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi %9,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,93 ve mevduat faizi (brüt) %0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,18 ve Amerikan Doları %1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %7,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,18, mevduat faizi (brüt) %1,76, Euro %3,22 ve Amerikan Doları %3,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ocak 2026
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,14 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.