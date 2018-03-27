Paraşütçü komandolardan 'Şehitlere Saygı Atlayışı'

Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk komando ve Hava İndirme Tugayı olarak olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın seçkin subay, astsubay ve erlerinden oluşan paraşütçüler, bu kez şehit şehit silah arkadaşları için gökyüzünde süzüldü. Paraşütçüler, Erkilet'te bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan nakliye uçaklarıyla Erciyes Dağı eteklerindeki Karasazlık'ta bulunan Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına geldi.

