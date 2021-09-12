Paraşütçünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Burdur'da yamaç paraşütü yaparken türbülansa kapılan Burdur Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, ağacın üzerine yumuşak iniş yaptı. Yamaç paraşütçüsü Kılıçaslan’ı itfaiye ekipleri kurtardı.
Burdur Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, akşam saatlerinde Avşar Tepe’den arkadaşlarıyla uçuş yaptı.
1 / 7
Bir süre havada süzülen Kılıçaslan, türbülansa kapılarak Burdur Gölü kenarındaki bir düğün salonunun bahçesinde bulunan çam ağacının üzerine yumuşak iniş yaptı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 7
Fatih Kılıçaslan’ın bulunduğu ağaca itfaiyenin merdiveni yanaşamayınca etrafta bulunan ağacın engelleyen dalları kesildikten sonra Kılıçaslan itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden alındı.
3 / 7
Olay yerindeki sağlık ekiplerince muayenesi yapılan Kılıçaslan’ın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı tespit edildi.
4 / 7