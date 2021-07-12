Paraşütü açılmayan asker bir evin mutfağına düştü
Amerika California'da özel kuvvetlere bağlı bir asker, eğitim sırasında paraşütü açılmayınca bir evin çatısına çakılıp mutfağa düştü.
Amerika'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir asker eğitim sırasında paraşütle 500 metre yükseklikten atladı ancak paraşütü açılmadı. Hızla düşen asker bir evin çatısına çakılıp evin mutfağına düştü.
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Hızla düşen asker bir evin çatısına çakılıp evin mutfağına düştü.
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Askerin çatıya çakıldığını gören insanlar, sağlık ekiplerine haber verdi.
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Çarpmanın etkisiyle çatıda büyük delik açıldı. Kaza sırasında evin sahiplerinin evde olmaması olası bir faciayı önledi.
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