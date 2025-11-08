Parfüm dolum tesisinde facia: Yangında 6 kadın feci halde can verdi
Kocaeli'de parfüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir faicanın yaşandığı parfüm dolum deposundaki yangında 6 kadın yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı...
Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken acı haber de geldi.
Çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
