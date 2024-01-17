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Parfüm fabrikasında yangın dehşeti: Alevler içerisinde kendini dışarıya attı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yangında yaralanan 1 kişinin alevler içerisinde dışarıya çıktığı anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Parfüm fabrikasında yangın dehşeti: Alevler içerisinde kendini dışarıya attı - Resim: 1

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. 

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Parfüm fabrikasında yangın dehşeti: Alevler içerisinde kendini dışarıya attı - Resim: 2

Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Parfüm fabrikasında yangın dehşeti: Alevler içerisinde kendini dışarıya attı - Resim: 3

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

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Parfüm fabrikasında yangın dehşeti: Alevler içerisinde kendini dışarıya attı - Resim: 4

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

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