Parfüm fabrikasında yangın dehşeti: Alevler içerisinde kendini dışarıya attı
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yangında yaralanan 1 kişinin alevler içerisinde dışarıya çıktığı anlar, kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
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Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.
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Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.
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