Parfüm fabrikasındaki yangın faciasından bir acı haber daha: Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisindeki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.
Ağır yaralanan vardiya amiri T.Y., yapılan tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti, böylece ölü sayısı 7'ye çıktı.
11 şüpheliden 7'si tutuklandı
Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince 11 şüpheli gözaltına almış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ayrıca Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B. ile zabıta memurları C.T., T.İ. ve Ö.K. de açığa alınmıştı.