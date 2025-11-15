Parfüm fabrikasındaki yangın faciasından bir acı haber daha: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

11 şüpheliden 7'si tutuklandı

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince 11 şüpheli gözaltına almış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.