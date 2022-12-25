Paris yanıyor: Sokaklar savaş alanına döndü
Fransa'nın başkenti Paris'te üç kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı sonrası adeta savaş alanına döndü.
Paris'in 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin yakınlarında 69 yaşındaki bir erkek saldırgan cuma günü çevredekilere silahla ateş açmış, biri kadın ikisi erkek olmak üzere üç kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralanmıştı. Polis olay yerine intikal ederek saldırganı etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı.
DAHA ÖNCE DE MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Paris Savcısı Laure Beccuau, olayla ilgili basına açıklama yaparak saldırganın geçen yıl ‘ırkçı bir saldırı’ düzenlediğini ifade etti. Fransa Demiryolları’ndan emekli saldırganın, 2016 tarihinde bir ırkçı saldırı düzenlediği, daha sonra 8 Aralık 2021 tarihinde de Paris’te bulunan mülteci kampına başka bir saldırı düzenlediği, bu olayla ilgili iki kişiyi yaralama suçundan hakkında dava açıldığı ve kısa bir süre önce serbest kaldığı dünyaya basınına yansıdı. Fransa basını saldırganın adının William M. olduğunu duyurdu.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganı ‘aşırı sağcı’ olarak nitelendirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerinden dün basına yaptığı açıklamada saldırganı yabancıları açıkça hedef alan biri olduğunu belirtti.
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Polis olay yerine intikal ederek saldırganı bir kuaför dükkanında etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı. Ancak saldırı sonrasında olay yerinde toplanan eylemciler polisle çatıştı, çevredeki dükkanlar çatışmalardan zarar görürken eylemciler cadde ortasında barikat kurup barikatı ateşe verdi.