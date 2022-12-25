Paris yanıyor: Sokaklar savaş alanına döndü

DAHA ÖNCE DE MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Paris Savcısı Laure Beccuau, olayla ilgili basına açıklama yaparak saldırganın geçen yıl ‘ırkçı bir saldırı’ düzenlediğini ifade etti. Fransa Demiryolları’ndan emekli saldırganın, 2016 tarihinde bir ırkçı saldırı düzenlediği, daha sonra 8 Aralık 2021 tarihinde de Paris’te bulunan mülteci kampına başka bir saldırı düzenlediği, bu olayla ilgili iki kişiyi yaralama suçundan hakkında dava açıldığı ve kısa bir süre önce serbest kaldığı dünyaya basınına yansıdı. Fransa basını saldırganın adının William M. olduğunu duyurdu.