Park halindeki 9 aracı ateşe verdi! Mahalleli kabusa uyandı
Şanlıurfa'da sokakta park halindeki 9 araç kundaklandı. Araçları ateşe verdiği iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Kaynak: DHA
Olay, gece saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli tarafından sokağa park edilen minibüs, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 9 araç üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.
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Alevleri fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.
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Araçları ateşe verdiği iddia edilen E.B. ise mahalleli tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.
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Akabe Mahallesi Muhtarı Ahmet Karademir, gece yaşanan olayın mahallede büyük tedirginliğe yol açtığını söyledi.
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