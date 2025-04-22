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  4. Park halindeki 9 aracı ateşe verdi! Mahalleli kabusa uyandı

Park halindeki 9 aracı ateşe verdi! Mahalleli kabusa uyandı

Şanlıurfa'da sokakta park halindeki 9 araç kundaklandı. Araçları ateşe verdiği iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kaynak: DHA
Park halindeki 9 aracı ateşe verdi! Mahalleli kabusa uyandı - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli tarafından sokağa park edilen minibüs, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 9 araç üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. 

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Park halindeki 9 aracı ateşe verdi! Mahalleli kabusa uyandı - Resim: 2

Alevleri fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. 

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Park halindeki 9 aracı ateşe verdi! Mahalleli kabusa uyandı - Resim: 3

Araçları ateşe verdiği iddia edilen E.B. ise mahalleli tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

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Park halindeki 9 aracı ateşe verdi! Mahalleli kabusa uyandı - Resim: 4

Akabe Mahallesi Muhtarı Ahmet Karademir, gece yaşanan olayın mahallede büyük tedirginliğe yol açtığını söyledi.

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