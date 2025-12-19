Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm: Direksiyon başında ölü bulundu
Batman'da yol kenarında park halindeki bir otomobilin sürücüsü, direksiyon başında ölü bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Batman'da Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi.
1 / 9
Yol kenarında park halindeki bir otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
2 / 9
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 / 9
Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
4 / 9