  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Park halindeki otomobilde dehşet! Direksiyon başında ölü bulundu!

Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm: Direksiyon başında ölü bulundu

Batman'da yol kenarında park halindeki bir otomobilin sürücüsü, direksiyon başında ölü bulundu.

Kaynak: DHA
Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm: Direksiyon başında ölü bulundu - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Batman'da Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi.

1 / 9
Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm: Direksiyon başında ölü bulundu - Resim: 2

Yol kenarında park halindeki bir otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

2 / 9
Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm: Direksiyon başında ölü bulundu - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

3 / 9
Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm: Direksiyon başında ölü bulundu - Resim: 4

Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

4 / 9