Park tartışmasında korkunç saldırı! Sürücünün darbedilme anları saniye saniye kendi kamerasında!

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir park yerini fark eden iki sürücü aynı noktaya araçlarını çekmek istedi. Kimin öncelikli olduğu konusunda başlayan sözlü tartışma, kısa sürede hakaretlerin havada uçuştuğu bir sözlü düelloya dönüştü. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yükselen tansiyon, fiziki saldırıyla doruğa çıktı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri, aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi, bir yandan kendini korumaya çalışırken bir yandan da o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde saldırganın tehditler savurduğu ve darp girişiminde bulunduğu anlar net bir şekilde görülüyor.