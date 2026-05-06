Park tartışmasında korkunç saldırı! Sürücünün darbedilme anları saniye saniye kendi kamerasında!
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde otopark yeri kavgası kanlı bitti! İki sürücü arasında "burası benim yerim" tartışmasıyla başlayan gerginlik, yumruklu saldırıya dönüştü. Saldırıya uğrayan sürücü, yaşadığı dehşet anlarını cep telefonuyla kaydederken o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Bursa’nın en yoğun bölgelerinden Nilüfer’de, otopark sırası bekleyen iki sürücü arasındaki sözlü atışma meydan dayağına dönüştü. Saldırıya uğrayan sürücünün panik içinde kaydettiği görüntüler, şehirdeki otopark stresinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir park yerini fark eden iki sürücü aynı noktaya araçlarını çekmek istedi. Kimin öncelikli olduğu konusunda başlayan sözlü tartışma, kısa sürede hakaretlerin havada uçuştuğu bir sözlü düelloya dönüştü. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yükselen tansiyon, fiziki saldırıyla doruğa çıktı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri, aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi, bir yandan kendini korumaya çalışırken bir yandan da o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde saldırganın tehditler savurduğu ve darp girişiminde bulunduğu anlar net bir şekilde görülüyor.
Olay yerindeki vatandaşlar, saldırgan sürücüyü sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Güçlükle ayrılan kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak üzere bölgeden ayrıldı. Nilüfer sokaklarında yaşanan bu trafik magandalığı, çevredeki binaların kameralarına da yansıdı. Yaşanan bu üzücü olay sonrası uzmanlar, özellikle yoğun trafiğin ve kısıtlı park alanlarının bulunduğu bölgelerde sürücülerin daha sağduyulu olması gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.