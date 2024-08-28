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Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı

Bursa'da bir kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi.

Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı - Resim: 1

Olay, Mudanya ilçesindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta oturan çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şüpheli, sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı. 

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Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı - Resim: 2

Genç kadın çığlık atarak yardım isterken, şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. 

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Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı - Resim: 3

Bu sırada yaşananları gören bir kişi, gence yumruk atarak durdurmaya çalıştı. 

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Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı - Resim: 4

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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