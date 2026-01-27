Parkı süpürürken 80 bin TL'lik telefon bulan belediye işçisi, telefonun sahibini böyle buldu
Adana'da bir belediye temizlik işçisi parkta temizlik yaparken piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan cep telefonu buldu. Cep telefonunu sahibine ulaştırmak isteyen vatandaş parkın dört bir yanına astığı el ilanlarıyla telefonu sahibine ulaştırmayı başardı.
Kaynak: DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan İsmail Almaz, temizlik yaptığı sırada yerde 80 bin TL değerinde akıllı cep telefonu buldu.
1 / 7
Cihazı kontrol eden Almaz, telefonun şarjının bittiğini fark edince sahibine ulaşabilmek için parkın çeşitli noktalarına, telefon bulduğunu ve sahibini aradığını belirten A4 kağıdına basılı yazılar astı.
2 / 7
Bir süre sonra telefonunu kaybettiğini fark eden Engin İdrisoğlu, parka geldiğinde yazıyı görerek üzerinde yer alan numarayı aradı ve Almaz ile iletişime geçti.
3 / 7
İdrisoğlu'nun iş yerine giden Almaz, bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.
4 / 7