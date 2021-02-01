Parkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler!
Avustralya'da gündüz vakti parkın ortasında cinsel ilişkiye giren çift pes dedirtti. Çevredeki insanları umursamayan çift, yanlarını gelen köpeği uzaklaştırdıktan sonra rezilliğe devam etti.
Çevredekilerin uyarılarını dikkate almayan çift, yanlarına bir köpek gelince durdu ama köpeği uzaklaştırdıktan sonra tekrar ilişkiye girmeye devam etti.
Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar çıktığı Avustralya'da çiftin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girmelerine ait videonun internet üzerinden paylaşılmasından sonra internet kullanıcıları çifte büyük tepki gösterdi.
Bazı kullanıcılar virüs riski varken çiftin önemli bir işleri olmamasına rağmen sadece cinsel ilişkiye girmek için dışarı çıkmalarının Kovid-19 riskini hiçe saymalarının yanı sıra toplum ahlakına da aykırı davrandıklarını söyleyerek çifti yerden yere vurdu.