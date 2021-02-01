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  3. 01 Şubat 2021 13:22

Parkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler!

Avustralya'da gündüz vakti parkın ortasında cinsel ilişkiye giren çift pes dedirtti. Çevredeki insanları umursamayan çift, yanlarını gelen köpeği uzaklaştırdıktan sonra rezilliğe devam etti.

Parkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler!

Çevredekilerin uyarılarını dikkate almayan çift, yanlarına bir köpek gelince durdu ama köpeği uzaklaştırdıktan sonra tekrar ilişkiye girmeye devam etti.

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Parkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler!

Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar çıktığı Avustralya'da çiftin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girmelerine ait videonun internet üzerinden paylaşılmasından sonra internet kullanıcıları çifte büyük tepki gösterdi.

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Parkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler!

Bazı kullanıcılar virüs riski varken çiftin önemli bir işleri olmamasına rağmen sadece cinsel ilişkiye girmek için dışarı çıkmalarının Kovid-19 riskini hiçe saymalarının yanı sıra toplum ahlakına da aykırı davrandıklarını söyleyerek çifti yerden yere vurdu.

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Parkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler!

Videonun yayınlanmasından sonra polis, ilişkiye giren çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Çift, bulunması durumunda para cezası alacak.

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