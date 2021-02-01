Parkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler!

Bazı kullanıcılar virüs riski varken çiftin önemli bir işleri olmamasına rağmen sadece cinsel ilişkiye girmek için dışarı çıkmalarının Kovid-19 riskini hiçe saymalarının yanı sıra toplum ahlakına da aykırı davrandıklarını söyleyerek çifti yerden yere vurdu.