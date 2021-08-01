Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen 2 grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada Umutcan S. (23) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 06.00 sıralarında Doğanay Mahallesi 9110/3 Sokak'ta bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, parkta alkol aldıkları ileri sürülen Umutcan S., Semih Ömercan S.(31) ile Samet T. (28) ve Mehmet Kağan T.(28) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Umutcan Sapan göğsünden ve diğer 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Umutcan S. ve Semih Ömercan S. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Samet T. ve Mehmet Kağan T. Katip Çelebi Üniveritesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Umutcan S. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.'nin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından S.'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı