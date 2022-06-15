Parkta, caddede, her yerde var! Kilosu yüzlerce lira ama kimse toplamıyor

Ihlamur çiçeklerinin çok güzel koktuğunu ifade eden Bursalılar "Şehrin parklarında ve caddelerinde ıhlamur ağacı var, bu ağaçlar çiçek açtığında çok güzel kokuyor. Bu ağaçların altında gezmek kokusunu teneffüs etmek çok keyifli. Biz güzelliği çiçekler dökülene kadar yaşıyoruz. Bu ıhlamur ağaçlarının daha çok ekilmesini talep ediyoruz" dedi.