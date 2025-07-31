Parkta cinayet: Eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü

Olayın ardından yaşananlara şahit olan bir vatandaş, "Eşimin arkadaşlarıyla halı sahasını izlemeye gittim. Yaralanan vatandaş kanlar içerisinde koşarak yardım istedi. Arkasından insanlıktan nasibini almamış o cani elinde kanlı bıçağı ile geldi. Yanımda arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Bekçiler caniyi gözaltına aldı. Ambulans çok geç geldi. Olaydan 20 dakika sonra geldiler. Eğer o genç adama bir şey olursa, sorumlusu geç gelen ambulanstır" dedi.