  Fotoğraftaki kişiyi tanımayan 3 lise öğrencisini dövüp bıçakladılar

Parkta dehşet anları: Lise öğrencisi 3 genci dövüp bıçakladılar

Adana'da bir grup, parkta tartıştıkları 3 lise öğrencisini dövüp bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Parkta dehşet anları: Lise öğrencisi 3 genci dövüp bıçakladılar - Resim: 1

Olay, 26 Ekim akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.'nin (17) yanına giderek fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.

Parkta dehşet anları: Lise öğrencisi 3 genci dövüp bıçakladılar - Resim: 2

Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüdü. Çıkan kavgada 3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı.

Parkta dehşet anları: Lise öğrencisi 3 genci dövüp bıçakladılar - Resim: 3

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Parkta dehşet anları: Lise öğrencisi 3 genci dövüp bıçakladılar - Resim: 4

Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, saldırganlardan şikayetçi oldu.

