Parkta dolaşırken buldular: Bu parkta servet yatıyor!
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir kadın eşiyle birlikte ziyaret ettikleri bir parkta 4.38 karatlık bir elmas buldu.
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir kadın eşiyle birlikte ziyaret ettikleri bir parkta 4.38 karatlık bir elmas buldu. Sarı renkli elmasın bulunduğu yerde sadece bu yıl 258 elmasın bulunduğu bildirildi. Şanslı kadın elmasla ne yapacağını bilmediğini söyledi.
Sokakta yürürken yerde para ya da şanssız birilerinin düşürdüğü ziynet eşyası bulmak alışılmış bir durum. Fakat parkta yürürken kocaman bir Elmas bulmak sıkça karşımıza çıkacak bir şey değil. ABD'li Noreen Wredberg ise bu konudaki şanslı azınlıktan...
California'nın Granite Bay bölgesinde yaşayan ve eşiyle birlikte Arkansas'ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı'na giden kadın parkta dolaşırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
23 Eylül'de yaşanan olayda eyalet parkına adım attıktan tam bir saat sonra yerde dikkatini çeken bir taş gördü. Yaşadıklarını "O zaman elmas olduğunu bilmiyordum. Çok temiz ve parlak görünüyordu. Ben de bakmak için elime aldım." diyerek anlatan Noreen Wredberg, taşı parkta bulunan merkeze götürdü ve buradaki görevlilerden bulduğu taşın bir elmas olduğunu öğrendi.