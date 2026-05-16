Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Konya'da polisin parkta elleri kanlı halde bulduğu hukuk fakültesi öğrencisi C.D.'nin, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Konya’nın Meram ilçesinde bir parkta elleri kanlı şekilde oturan bir üniversite öğrencisinin polis ekiplerine yaptığı itiraf, korkunç bir çifte cinayeti ortaya çıkardı. Hukuk fakültesi öğrencisi genç, tartıştığı öz anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
Olay, Meram ilçesinde bulunan bir parkta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede rutin devriye görevi yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, parktaki bankta tek başına oturan ve elleri kan içinde olan C.D. isimli gencin durumundan şüphelendi.
Gencin yanına giderek kimlik kontrolü yapan ve sorular yönelten polis ekipleri, aldıkları cevapla sarsıldı. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen C.D., evde annesi ve babasıyla tartıştığını, ardından ikisini de bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
Şüphelinin itirafının ardından polis ekipleri, tarif edilen Benekli Sokak'taki iki katlı binanın giriş katındaki daireye ulaştı. İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner N. ve G.D. çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Hukuk fakültesi öğrencisi C.D. gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.