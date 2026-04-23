Parkta pes dedirten görüntü: Oyuncak silahla atış talimi yaptırdı
Adana'da bir parkta oyuncak silahla atış talimi yapan çocuk ile onu yönlendiren kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. Bir kişi, yanındaki çocukla birlikte parka geldi.
1 / 3
Bir süre sonra bankların üzerine karton koyan kişi, çocuğa oyuncak silahın kullanımıyla ilgili talimat vererek atış pratiği yaptırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Çocuğa atış talimi yaptırıldığı anlar, çevredekilerin tepkisini çekti. (DHA)
2 / 3
3 / 3