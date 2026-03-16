Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti

Taciz iddiasıyla darbetti

Olay, 7 Mart tarihinde Demokrasi Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, bankta oturan üniversite öğrencisi K.K.'nin yanına gelen N.A., gençle bir süre sohbet etti. Ancak sohbetin ilerleyen dakikalarında N.A.'nın sözlü tacizde bulunduğu iddiası üzerine K.K. öfkesine hakim olamayarak yaşlı adamı darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan N.A.'yı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı.