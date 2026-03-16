Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Bolu'da bir parkta 20 yaşındaki üniversite öğrencisi tarafından taciz iddiasıyla darbedilen 67 yaşındaki N.A., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bolu'da bir parkta üniversite öğrencisi K.K. (20) tarafından darbedilen 67 yaşındaki N.A., 9 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından serbest bırakılan üniversite öğrencisi, ölüm haberinin gelmesiyle birlikte yeniden gözaltına alındı.
Taciz iddiasıyla darbetti
Olay, 7 Mart tarihinde Demokrasi Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, bankta oturan üniversite öğrencisi K.K.'nin yanına gelen N.A., gençle bir süre sohbet etti. Ancak sohbetin ilerleyen dakikalarında N.A.'nın sözlü tacizde bulunduğu iddiası üzerine K.K. öfkesine hakim olamayarak yaşlı adamı darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan N.A.'yı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı.
9 gün sonra hayatını kaybetti
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve entübe edilen N.A., 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden N.A.'nın cenazesinin, kılınacak namazın ardından Kuzörenemirler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Yeniden gözaltına alındı
Öte yandan, olayın ardından serbest bırakılan şüpheli K.K.'nin, Naim A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.