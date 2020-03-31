Parktaki dezenfekte biter bitmez geri döndüler
Avcılar'da koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrılarına rağmen bir kaç kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin dezenfekte yaptığı parkta, çalışma biter bitmez gazete kağıdıyla kuruttukları banklarda oturmaya devam ettiler.
İBB ekipleri koronavirüse karşı meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvarları dezenfekte ediyor.
Buradaki bank ve masalar etrafında oturaranlar görevlilerin ellerindeki hortumlarla bölgeyi yıkayacağını görünce kısa sürede buradan uzaklaştı.