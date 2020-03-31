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  3. 31 Mart 2020 11:22

Parktaki dezenfekte biter bitmez geri döndüler

Avcılar'da koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrılarına rağmen bir kaç kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin dezenfekte yaptığı parkta, çalışma biter bitmez gazete kağıdıyla kuruttukları banklarda oturmaya devam ettiler.

Parktaki dezenfekte biter bitmez geri döndüler

İBB ekipleri koronavirüse karşı meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvarları dezenfekte ediyor.

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Parktaki dezenfekte biter bitmez geri döndüler

Avcılar, Emekliler Parkı’nda da dezenfekte çalışmaları yapıldı.

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Parktaki dezenfekte biter bitmez geri döndüler

Buradaki bank ve masalar etrafında oturaranlar görevlilerin ellerindeki hortumlarla bölgeyi yıkayacağını görünce kısa sürede buradan uzaklaştı.

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Parktaki dezenfekte biter bitmez geri döndüler

Görevliler hortumla dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak uzaklaşırken kısa süre sonra tekrar gelenler, bankları gazete kağıdıyla kurutarak oturmaya devam ettiler.

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