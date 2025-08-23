Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Antalya'da kendisine ait pastanede çalışan genç kadın ile görüşmeye gelen arkadaşıyla tartışan Antalya Pastacılar Odası Başkanı'nın silahından çıkan kurşunlar genç kadın ve arkadaşı hayatını kaybetti. Olayın ardından oda başkanı da intihar etti.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede meydana geldi.
1 / 15
Edinilen bilgiye göre, Antalya Pastacılar Odası Başkanı K.Ü.'ye (54) ait iş yerinde çalışan Elif K. (32) ile arkadaşı Hasan F. (30) pastanede bir araya gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra iki gencin yanına gelen K.Ü. ile Hasan F. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü
2 / 15
. Bu sırada K.Ü., üzerinde bulunan silahı çıkartarak ateş etmeye başladı.
3 / 15
K.Ü.'nin silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Hasan F. ve Elif K. ağır yaralandı.
4 / 15