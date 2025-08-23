Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Antalya Pastacılar Odası Başkanı K.Ü.'ye (54) ait iş yerinde çalışan Elif K. (32) ile arkadaşı Hasan F. (30) pastanede bir araya gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra iki gencin yanına gelen K.Ü. ile Hasan F. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü