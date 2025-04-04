Pastanede küfürlü konuşan magandaları uyardı, ortalık savaş alanına döndü

Yaşanan olayı anlatan işletme sahibi M.A., "Akşam bu şahıslar kalabalık bir şekilde oturuyorlar. Kendi aralarında küfürleşiyorlar, bağırıyorlar. Müşteriler rahatsız olunca ortağım şahısları ‘Biraz sessiz olun, müşteriler rahatsız oluyor’ diyerek uyarmış. Bu şahıslarda rahatsız olmuşlar ve arkadaşlarını toplayarak geri gelmişler. Ortağım ve iki arkadaşını darp ettiler. Birinin kaburgası kırıklar ve yüzünde morluklar var. Diğer iki kişide de darp izleri var. Hastaneden de darp raporu aldık, ardından polise şikayetçi olduk" dedi.