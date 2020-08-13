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  3. 13 Ağustos 2020 17:21

Patara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını!

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ne temmuz ayında 66 bin 273 kişi ziyaret etti, 1 milyon 145 bin 790 lira gelir sağlandı.

Patara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle yoğun ilgi gören antik kent, yeni normal hayatla birlikte eski günlerine dönmeye başladı.

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Patara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını!

Patara Antik Kenti'ni temmuz ayında 66 bin 273 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerden 1 milyon 145 bin 790 lira gelir sağlandı. Bu rakam, tüm zamanların rekoru oldu.

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Patara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını!

Geçen yılın temmuz ayında Patara Antik Kenti'ni 35 bin 946 kişi ziyaret etmiş, karşılığında 228 bin 311 lira gelir elde edilmişti.

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Patara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını!

Bu yılın ocak, şubat, mart ve haziran aylarında 15 bin 586 kişinin ziyaret ettiği Patara Antik Kenti, bu dört ayda 194 bin 734 lira gelir sağlamıştı.

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