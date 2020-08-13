Patara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını!
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ne temmuz ayında 66 bin 273 kişi ziyaret etti, 1 milyon 145 bin 790 lira gelir sağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle yoğun ilgi gören antik kent, yeni normal hayatla birlikte eski günlerine dönmeye başladı.
Patara Antik Kenti'ni temmuz ayında 66 bin 273 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerden 1 milyon 145 bin 790 lira gelir sağlandı. Bu rakam, tüm zamanların rekoru oldu.
Geçen yılın temmuz ayında Patara Antik Kenti'ni 35 bin 946 kişi ziyaret etmiş, karşılığında 228 bin 311 lira gelir elde edilmişti.