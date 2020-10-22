Patlıcan tohumu ekti karşısına çıkan şey hayrete düşürdü
Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçesine patlıcan tohumu ekmek isteyen İsa Kuşçu gördüğü manzar karşısına büyük şok yaşadı. Kuşçu, 40 yıldır kredi borçlarını ödemek için çiftçilik yaptığını açıkladı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçesine patlıcan tohumu ekmek isteyen İsa Kuşçu gördüğü manzar karşısına büyük şok yaşadı. Kuşçu, 40 yıldır kredi borçlarını ödemek için çiftçilik yaptığını açıkladı. Bahçesine ektiği tohumlar arasında patlıcanın çiçekleri büyük şok yarattı. Sebzeler büyüdükçe olayın şaşkınlık boyutu iki katı daha arttı. İsa Kuşçu, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını anlattı.
PATLICAN TOHUMU EKTİ BEKLENMEDİK BİR ŞEYLE KARŞILAŞTI! Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti. Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
"DALIN BİR TARAFINDA DOMATES, DİĞER TARAFTA PATLICAN" Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, "Mayıs ayı içerisinde patlıcan fidesi aldım, aşılı patlıcan diye satılıyordu. Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim, değişik çiçekler açtı ve diğer patlıcanlara göre çiçeği daha çoktu. Büyüyünce bir baktım bir tarafta patlıcan diğer tarafta ise domates vardı. Şekli, kokusu, içerisindeki çekirdeği de domates ama tadı çok acı. Bunu ilk defa görenler çok şaşırdı. Yaklaşık 40 yıldır kendi ihtiyacımız için köyümüzde sebze dikiyoruz. Böyle bir şeye hiç rastlamadım, ilk defa oldu" dedi.