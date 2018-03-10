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  3. 10 Mart 2018 15:02

Patron çıldırdı ! Araçları forkliftle yola fırlattı

İstanbul Arnavutköy'de fabrikaları olan 2 kardeş arasındaki anlaşmazlık büyüyünce olanlar oldu.

Patron çıldırdı ! Araçları forkliftle yola fırlattı

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Patron çıldırdı ! Araçları forkliftle yola fırlattı

Arnavutköy'de kilit üreten bir firmanın kardeş olan iki ortağından A.D., biri çalışana, diğeri şirkete ait park halindeki iki otomobili forkliftle kaldırarak yola fırlattı.

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Patron çıldırdı ! Araçları forkliftle yola fırlattı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Ballıca Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, kilit üreten firmanın iki ortağı M.D. ile ağabeyi A.D. arasında bir süredir kavgaya varan anlaşmazlıklar yaşandı. A.D.'nin çalışanlara da şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Firmanın 8 çalışanı, kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek A.D.'den şikayetçi oldu.

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Patron çıldırdı ! Araçları forkliftle yola fırlattı

Son olarak A.D., ağabeyinden ayrılarak fabrikadaki bazı makineleri almak istedi. Buna engel olmak isteyen M.D., şirketin ve bazı çalışanlar araçları park ettirerek fabrikanın girişini kapattı. Bu duruma sinirlenen A.D., park halindeki biri çalışana, diğeri firmaya ait iki otomobili, fabrikanın forkliftle kaldırarak yola fırlattı. Yolda ters dönen ve forkliftle itilerek sürüklenen iki otomobilde hasar oluştu.

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