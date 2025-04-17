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Patron firarda! 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı

Adana'da müşterilerini dolandırdığı ve çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği iddia edilen güzellik merkezi sahibi S.Ç.'nin yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Maaşlarını alamayan çalışanlar iş yerini yağmaladı.

Kaynak: DHA
Patron firarda! 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı - Resim: 1

Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki bir alışveriş merkezindeki güzellik salonunda meydana geldi. İddiaya göre, kentte 3 şubesi olan merkezin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. 

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Patron firarda! 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı - Resim: 2

Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç.'nin, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

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Patron firarda! 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı - Resim: 3

Haberi alan çalışanlar, erken saatlerde merkezin alışveriş merkezindeki şubesine gitti. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi. 

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Patron firarda! 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı - Resim: 4

Bu sırada bazı kadın çalışanlar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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