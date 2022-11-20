Patronların asgari ücret talebi belli oldu! Bölgesel asgari ücret modeli de masada
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapacak. İşçi ve işveren kesimi kritik toplantı öncesi beklentilerini açıkladı. Öte yandan bölgesel asgari ücret modeli de gündeme getirildi. İşte asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler...
Milyonlarca çalışan asgari ücret zammıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 7 Aralık'ta asgari ücret zammı için işçi ve işveren temsilcilerinin masaya oturması beklenirken, tarafların beklentileri de netleşmeye başladı. Yıllık enflasyonun yüzde 85 olmasına dikkat çeken patronlar asgari ücretin 8.000-8.500 TL'ye çıkmasına sıcak baktıklarını belirtiyor. İşçiler ise 'enflasyon dursun' çağrısı yaptı. Öte yandan asgari ücretle ilgili 'bölgesel olsun' önerisi de dikkat çekti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç "İstanbul'daki bir asgari ücretle, 5-6'ncı teşvik bölgesindeki asgari ücret aynı olmamalı" diye konuştu.
"ASGARİ ÜCRET İÇİN 8 BİN 500 BANDI BİZİM AÇIMIZDAN MAKUL"
Sabah Gazetesine konşan İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini belirtti.
İşverenin çalışanını korumak için ara zam yaptığını hatırlatan Güzeldere, "Asgari ücrette bir yıllık enflasyon oranları baz alınıyor. Geçen yıl asgari ücreti baz aldığımızda 8 bin-8 bin 500 bandı bizim açımızdan makul. Ancak devlet teşvikleri çok önemli. Bizim de maliyetlerimiz çok ciddi oranda arttı. Özellikle sigorta primlerinde ciddi teşvik gerekiyor" dedi.
"ASGARİ ÜCRET ARTIŞIYLA BİRLİKTE MALİYETLER DE ARTACAK"
İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın da, "Asgari ücretin, en azından halkın alım gücünü koruyacak şekilde artması çok doğru bir karar. Ancak bu sorunun enflasyonu düşürerek çözülebileceğine inanıyorum" diye konuştu.