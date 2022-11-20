Patronların asgari ücret talebi belli oldu! Bölgesel asgari ücret modeli de masada

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 7 Aralık'ta asgari ücret zammı için işçi ve işveren temsilcilerinin masaya oturması beklenirken, tarafların beklentileri de netleşmeye başladı. Yıllık enflasyonun yüzde 85 olmasına dikkat çeken patronlar asgari ücretin 8.000-8.500 TL'ye çıkmasına sıcak baktıklarını belirtiyor. İşçiler ise 'enflasyon dursun' çağrısı yaptı. Öte yandan asgari ücretle ilgili 'bölgesel olsun' önerisi de dikkat çekti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç "İstanbul'daki bir asgari ücretle, 5-6'ncı teşvik bölgesindeki asgari ücret aynı olmamalı" diye konuştu.